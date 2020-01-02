В Австрії партія Курца та "Зелені" домовилися про коаліційний уряд

Правоцентристська "Австрійська народна партія" (ÖVP) та лівоцентристська партія "Зелені" домовилися про формування першої в історії країни урядової коаліції між цими двома політичними силами.

Про успішне завершення коаліційних переговорів оголосив у середу ввечері лідер ÖVP Себастіан Курц на спільній з очільником "Зелених" Вернером Коглером прес-конференції, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я радий повідомити, що нам удалося досягти порозуміння, здійснивши змістовний прорив. Протягом ночі наші команди ще прояснять та узгодять деякі моменти в урядовій програмі, аби завтра після обіду ми змогли її презентувати", - заявив Курц.

За його словами, коаліційні переговори були непростими, оскільки програми обох партій дуже відрізняються змістом. Проте в ході дискусій удалося досягти "чудового результату", коли "було поєднано найкраще".

"Нам удалося – як Народній партії, так і "Зеленим" – дотриматися головних передвиборчих обіцянок… Це є можливим – зменшити податкове навантаження і водночас "екологізувати" податкову систему. Також можливо захищати клімат і кордони заразом. У програмі будуть заходи щодо зменшення податкового навантаження - як і заходи боротьби з нелегальною міграцією та політичним ісламом", - зазначив Курц.

У четвер, 2 січня, про результати коаліційних переговорів буде поінформовано президента Австрії Александера Ван дер Беллена, після чого відбудеться офіційна презентація складу Ради міністрів та урядової програми.

На п’ятницю, 3 січня, заплановано засідання керівництва обох партій. Днем пізніше відбудеться федеральний конгрес "Зелених", на якому має бути схвалено коаліційний пакт з ÖVP.

Після цього, орієнтовно 7 січня, може відбутися приведення до присяги нових міністрів та представлення складу уряду в Національній раді (нижній палаті парламенту).

У результаті формування коаліційного уряду федеральним канцлером стане Себастіан Курц, віцеканцлером – Вернер Коглер. За інформацією австрійських ЗМІ, ÖVP буде представлена в кабінеті 11 особами – власне федеральним канцлером та 10 міністрами. "Зелені" отримали право визначити чотирьох членів уряду (включно з віцеканцлером). Також кожна з партій номінує по одному державному секретарю.