Новий уряд Австрії презентують вже цього тижня – ЗМІ

Консервативна "Австрійська народна партія" (ÖVP) та партія "Зелені" планують завершити коаліційні переговори та презентують урядову програму до середини тижня (2 січня).

Про це повідомляє "Австрійське агентство преси" (АРА) з посилання на заяву лідерів обох партій.

"Коаліційні переговори між ÖVP та "Зеленими" добігають до успішного завершення. Як повідомили АРА у письмовому вигляді у неділю Себастіан Курц (голова ÖVP – ред.) та Вернер Коглер (очільник "Зелених" – ред.), завершення може відбутися "до середини наступного тижня". До цього часу пройдуть ще ряд перемовних раундів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що робоча програма коаліційного уряду має бути представлена лідерами ÖVP та "Зелених" 2-го або 3-го січня. На 4 січня запланований розширений з’їзд федерального правління партії "Зелених", яке, як очікується, має схвалити урядову програму та розподіл міністерських портфелів. У цей же день збиратиметься і партійне керівництво ÖVP. Після цього буде відкрита дорога до приведення до присяги членів нового уряду президентом Австрії Александером Ван дер Белленом. Це може відбутися вже 7 січня.

Конкретні прізвища в новому уряді Австрії наразі не називаються. Відповідно до повідомлень ЗМІ, партія "Зелені" відповідатиме в коаліційному уряді за наступні сфери: охорона навколишнього середовища, інфраструктура, юстиція, спорт, культура, охорона здоров’я, соціальна сфера. "Австрійська народна партія" отримає міністерства оборони, внутрішніх справ, фінансів, економіки, сільського господарства та освіти.

Федеральним канцлером (главою уряду) стане лідер ÖVP Себастіан Курц, віцеканцлером – лідер "Зелених" Вернер Коглер.