Лідер австрійських правих витрачав на онлайн-гру партійні гроші - ЗМІ

Екслідер правопопулістської Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе міг витрачати з партійної кредитки на онлайн-гру до 3 тис. євро щомісяця.

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard.

"Колишній віцеканцлер Гайнц-Крістіан Штрахе, очевидно, активно грав в мобільну гру Clash of Clans ("Зіткнення кланів"). Наразі виключений з рядів партії ексочільник Австрійської партії свободи" (FPÖ) щомісяця нібито витрачав від 2 до 3 тис. євро партійних коштів на гру типу Free-to-play", - йдеться у статті.

Зазначається, що така інформація надійшла у розпорядження Федерального управління кримінальної поліції ще у березні 2015 року. Правоохоронцям її надав один з адвокатів, на той час довірена особа Штрахе, а згодом - один з причетних до зйомок прихованою камерою скандальної зустрічі на Ібіці з "багатою росіянкою".

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Сам Штрахе підтвердив в коментарі газеті Österreich, що був такий факт витрати коштів з партійної кредитки на мобільну гру. За його словами, "це було лише протягом короткого часу": він спочатку не помітив, що гроші списуються не з його власної, а з партійної кредитної карти. І щойно партійна бухгалтерія поінформувала його про цей факт, він виправив ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня 2019 року ЗМІ опублікували відеозаписи дворічної давнини, таємно зроблені за декілька місяців до виборів в Австрії. На відео було зафіксовано тодішнього очільника FPÖ Гайнца-Крістіана Штрахе та його помічника Йоганна Гуденуса - разом із, як вважали австрійські політики, "племінницею російського олігарха". Вони обговорювали, зокрема, можливість фінансування FPÖ в обмін на різні преференції після приходу до влади.

Після публікації відео Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку. В Австрії виникла гостра політична криза: коаліція розпалася, федеральний уряд був розформований. На дострокових парламентських виборах праві популісти суттєво втратили підтримку виборців.

У грудні 2019 року Штрахе був позбавлений членства у FPÖ.