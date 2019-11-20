В Австрії затримали причетних до знімання відео, яке призвело до "Ібіца-гейту"

Правоохоронні органи Австрії затримали трьох осіб, імовірно причетних до організації та таємної відеофіксації зустрічі колишнього віцеканцлера Гайнц-Крістіана Штрахе та "племінниці російського олігарха" на Ібіці у 2017 році, що спричинило розпад коаліції та нові вибори в країні.

Про це повідомляє австрійська газета Die Presse.

"Автори відео взяті під варту. Слідчі вважають, що вони могли вимагати 400 тис. євро за матеріал", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура Відня у вівторок підтвердила повідомлення ЗМІ про обшуки помешкань у кількох місцях Австрії та кілька затримань. Інші деталі не повідомлялися через таємницю слідства.

За даними інтернет-платформи "EU-Infothek", обшуки проводилися в осіб, які належать до "вузького кола" причетного до "Ібіца-гейту" детектива на ім'я Джуліан. Загалом, було проведено три обшуки - у Відні та Зальцбурзі, кілька людей узяті під варту.

Серед підозрюваних – колишня дівчина детектива та її начальник, комерційний директор консалтингової фірми.

Згідно з повідомленням газети "Salzburger Nachrichten", затримано трьох ключових фігур у справі. Двоє з них жили у Зальцбурзі - 39-річний австрієць з боснійським корінням та 52-річний серб. Вони підозрюються в тому, що найняли та навчили жінку, щоб вона видала себе за "племінницю російського олігарха" на зустрічі з функціонерами правопулістської партії FPÖ Штрахе та Йоганном Гуденусом на Ібіці. Затримані нібито підробили документи жінки, а також організували та провели таємну відеозйомку зустрічі 24 липня 2017 року, а потім шукали потенційних покупців відео. За інформацією видання, причетний до справи детектив, нібито, також доручав своєму спільнику запропонувати Штрахе викупити знятий матеріал за "щонайменше 400 тис. євро".

Газета Die Presse повідомляє, що цей детектив, який має агентство з реєстрацією у Мюнхені, а також віденський адвокат були під час першої зустрічі Гуденуса у Відні з "племінницею російського олігарха". Детектив також був помічений на відео зустрічі на Ібіці – як супроводжуючий "племінницю олігарха".

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня 2019 року німецькі ЗМІ опублікували відеозаписи дворічної давнини, таємно зроблені під час зустрічі на Ібіці, за декілька місяців до виборів в Австрії. На відео було зафіксовано тодішнього очільника Партії свободи (FPÖ) Гайнц-Крістіана Штрахе та його помічника Йоганна Гуденуса з, як вважали австрійські політики, "племінницею російського олігарха". Члени австрійської правопопулістської партії обговорювали з "росіянкою", зокрема, можливість фінансування FPÖ в обмін на різні преференції після приходу до влади.

Після публікації відео в країні виникла гостра політична криза: коаліція розпалася, федеральний уряд був відправлений у відставку, а в країні оголошені дострокові парламентські вибори.