Ібіцагейт: у колишнього віцеканцлера Австрії провели обшук

Прокуратура Австрії з боротьби з економічними злочинами та корупцією провела серію обшуків, у тому числі в колишнього віцеканцлера, очільника правопопулістської Австрійської партії свободи (FPÖ) Гайнца-Крістіана Штрахе.

Про це повідомила австрійська радіостанція Ö1 з посиланням на джерела у сфері юстиції.

"У рамках Ібіцагейту прокуратура з боротьби з економічними злочинами та корупцією (WKStA) вчора провела домашні обшуки у шести осіб. Серед них - Гайнц-Крістіан Штрахе та його помічник Йоганн Гуденус", - ідеться в повідомленні.

Також про обшуки поінформувала центральна австрійська газета Der Standard. За її даними, один з обшуків відбувся у понеділок за місцем проживання та роботи нового фінансового директора "Казино Австрія" (Casinos Austria AG, або Casag) Петера Сідло. Також розслідування зачепило президента наглядової ради цієї частково державної ігрової корпорації Вальтера Ротештайнера, який наразі проходить як свідок.

"Навідалися слідчі і до колишнього віцеканцлера Гайнца-Крістіана Штраха, ексголови фракції FPÖ Йоганна Гуденуса та до очільника компанії Novomatic і члена наглядової ради Casag Гаральда Нойманна", - повідомила газета.

Як пише газета, обшуки пов’язані з тим, що наближений до Гуденуса функціонер FPÖ Петер Сідло міг обійняти посаду фінансового директора в Casinos Austria внаслідок політичної угоди, до якої причетні дві, на той час урядові, партії ÖVP та FPÖ, а також гральна компанія Novomatic, яка є акціонером "Казино Австрія". Зі свого боку правопопулістська партія нібито зобов’язувалася сприяти необхідним законодавчим змінам щодо невеликих азартних ігор. Причетним до афери також названо колишнього держсекретаря мінфіну Австрії (від партії FPÖ) Губерта Фухса.

У прокуратурі підтвердили факт обшуків, однак, без зазначення прізвищ. Було повідомлено, що справа має корупційний характер, пов’язана з ігорним бізнесом, а під підозрою 6 осіб, включаючи чиновників, та одне підприємство.

Як повідомляв Укрінформ, WKStA розпочала розслідування стосовно колишнього Гайнца-Крістіана Штрахе. Справа була порушена в рамках розслідування можливого нелегального фінансування FPÖ з огляду на відповідні висловлювання Штрахе, зафіксовані на відеозаписах, зроблених на Ібіці у 2017 році.

На відео Штрахе та його "права рука" Гуденус розповідали "племінниці російського олігарха" про нелегальну схему фінансування FPÖ в обхід Рахункової палати - через різні некомерційні спілки, пов’язані з партією. При цьому зазначалося, що багато великих австрійських компаній, у т.ч. Novomatic, вже зробили такі пожертвування на користь партії.