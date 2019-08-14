Відлуння Ібіцагейту: в Австрії підрахували ціну дострокових парламентських виборів

Проведення дострокових виборів до Національної ради Австрії 29 вересня коштуватиме федеральній владі та муніципалітетам близько 20 млн євро.

Про це повідомляє АРА.

"Вибори до Національної ради 29 вересня коштуватимуть федеральній владі близько 10 млн євро. Зокрема, 5,4 млн євро загальної компенсації отримають громади та міста, які роблять великий внесок у реалізацію процесу. Відповідно до даних союзу громад, вони мають заплатити ще близько 10 млн євро з власної кишені. Таким чином, в сумі нові вибори, які проводяться через скандал Ібіцагейт, коштуватимуть близько 20 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, близько 2 млн євро потребуватиме друк бюлетенів, відкріпних талонів, інформаційних матеріалів. Ще 2,7 млн – поштові витрати. Окрім цього, федеральний уряд також виплачує компенсацію муніципалітетам – 0,84 євро на кожного виборця. З урахуванням близько 6,4 млн зареєстрованих виборців це становить майже 5,4 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня в Австрії пройдуть дострокові вибори до Національної ради (нижня палата парламенту).

Вибори були оголошені після гострої політичної кризи, спровокованим так званим Ібіцагейтом - публікацією 17 травня у ЗМІ відеозаписів дворічної давнини, таємно зроблених під час зустрічі на Ібіці, за декілька місяців до виборів. На відео зафіксовано очільника Партії свободи (FPÖ) (надалі - віцеканцлер) Гайнца-Крістіана Штрахе та його помічника Йоганна Гуденуса з, як вважалося, "племінницею російського олігарха". Австрійські політики від правопопулістської партії, зокрема, обговорювали з "багатою росіянкою" фінансування партії в обмін на різні преференції після приходу до влади.

Вибори до Національної ради Австрії проходять за пропорційною системою з відкритими партійними списками шляхом прямого таємного голосування. Всього буде обрано 183 депутати терміном на 5 років.

Подання виборчих заявок на участь у дострокових виборах до Національної ради завершилося 2 серпня. Згідно з інформацією МВС, заявки на участь в усіх 9 федеральних виборчих округах (федеральних землях) спромоглися подати 8 партій.

Серед них троє найбільших політсил країни: правоцентристська "Список Себастіана Курца – Нова народна партія" (ÖVP), лівоцентристська Соціал-демократична партія (SPÖ) та правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ). Крім того, по території всієї федеративної республіки обиратимуться кандидати від невеликих парламентських партій - NEOS, JETZT, а також наразі не представлені у парламенті політсили: "Зелені", KPÖ та Wandel.

Ще п’ять партій та груп спромоглися зібрати необхідні декларації на підтримку та подати виборчі заявки лише в окремих землях. Це - Пивна партія Австрії (BIER) у Відні, Християнська партія Австрії (CPÖ) - у Бургенланді, Альянс патріотів (BZÖ) – у Каринтії, Соціалістична ліва партія (SLP) – у Верхній Австрії, а також партія австрійського кабаретиста Роланда Дюрінгера GILT – у Тіролі та Форарльберзі.