Ібіцагейт: колишній віцеканцлер Австрії відмовився від мандата євродепутата

Ексвіцеканцлер Австрії та колишній голова правопопулістської "Австрійської партії свободи" (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе, який залишив свої посади після так званого скандалу "Ібіцагейт", відмовився від мандата депутата Європейського парламенту.

Про це Штрахе заявив журналістам, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"У світлі конкретних обставин, після ретельного розгляду, довгих розмов з дружиною і сім'єю, а також близькими товаришами, я прийняв рішення не приймати мандат депутата Європарламенту", - йдеться у заяві Штрахе.

Він зазначив, що це в жодному разі не є результатом якогось політичного розрахунку чи угоди, а - рішенням, яке він прийняв особисто з такої причини: повернення до активної політики може і має відбутися лише після того, як буде прояснено всі обставини та факти навколо таємно відзнятого на Ібіці відео. При цьому, запевнив Штрахе, він залишається членом FPÖ, а його політичне життя ще не завершилося.

Під час травневих виборів до Європарламенту від Австрії правопопулістська "Австрійська партія свободи" посіла третє місце, отримавши три мандати. При цьому за Штрахе проголосували майже 45 тис. осіб, що давало йому прямий мандат євродепутата. Між тим, за даними австрійських ЗМІ, в новому керівництві FPÖ наполягали на тому, щоб Штрахе, який був заплямований скандалом "Ібіцагейт", утримався поки від активної політики, щоб не зашкодити далі інтересам партії.

ЗМІ також припускали, що в рамках можливої угоди Штрахе відмовився від мандату євродепутата в обмін на надання його дружині Філіппі прохідного третього місця у списку віденської FPÖ на дострокових виборах до Національної ради Австрії. При цьому йому нібито буде надана від FPÖ посада радника з місячним окладом 10 тис. євро, що разом із майбутньою зарплатою дружини як депутатки в 9 тис. євро буде майже дорівнювати попередній зарплаті Штрахе на посаді віце-канцлера - 20 тис. євро.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня німецькі ЗМІ опублікували відеозаписи, таємно зроблені під час зустрічі очільника FPÖ (у подальшому - віцеканцлер) Гайнца-Крістіана Штрахе та його помічника (у подальшому - очільник парламентської фракції FPÖ) Йоганна Гуденуса з, як вважалося, "племінницею російського олігарха" на Ібіці у липні 2017 року. Австрійські політики, зокрема, обговорювали з багатою росіянкою фінансування партії в обмін на різні преференції після приходу до влади.

Після публікації відео Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку з посад віце-канцлера Австрії та голови FPÖ. Відразу склав депутатський мандат і Йоганн Гуденус. Центральна прокуратура Австрії по боротьбі з економічними злочинами та корупцією розпочала розслідування щодо обох політиків.

У результаті спровокованої публікацією відео політичної кризи в країні розпалася коаліція, федеральний уряд на чолі з Себастіаном Курцем був відправлений у відставку, йому на зміну прийшов перехідний "уряд експертів". У країні повідомили про проведення нових парламентських виборів, які, як очікується, пройдуть 29 вересня.