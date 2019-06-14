Ібіцагейт: в Австрії почали розслідування проти Штрахе

Центральна прокуратура Австрії по боротьбі з економічними злочинами та корупцією (WKStA) розпочала розслідування стосовно вже колишнього віце-канцлера та екс-голови правопопулістської "Австрійської партії свободи" (FPÖ) Гайнца-Крістіана Штрахе.

Справа порушена в рамках розслідування можливого нелегального фінансування FPÖ з огляду на відповідні висловлювання Штрахе, зафіксовані на відзнятих на Ібіці відеозаписах у 2017 році, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з впливовим австрійським виданням Profil, яке у своєму повідомленні посилалося на джерела, Штрахе підозрюється у злочинному зловживанні довірою (Untreue). По цій же справі також проходить вже колишній очільник парламентської фракції FPÖ Йоганн Гуденус, який був присутній на зустрічі на Ібіці, а також депутат Нацради від FPÖ Маркус Чанк.

"Австрійське агентство преси" (АРА) пізніше отримало офіційне підтвердження від WKStA щодо розслідування проти екс-віце-канцлера, як і проти Гуденуса та Чанка.

Австрійські ЗМІ нагадують, що на приховано знятому відео з Ібіци, Штрахе та Гуденус розповідають "племінниці російського олігарха" про нелегальну схему фінансування FPÖ в обхід Рахункової палати — через різні некомерційні спілки, які пов’язані з партією. Як пізніше виявили журналісти, подібних некомерційних організацій в оточенні правопопулістської та проросійської партії нараховується щонайменше п’ять – три з них в минулих роках отримали понад 600 тис. євро пожертвувань. Серед керівництва деяких таких некомерційних спілок стояв Маркус Чанк, який після виборів 2017 р. став депутатом.

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня Національна рада Австрії позбавила М.Чанка депутатського імунітету з огляду на розслідування проти нього Центральною прокуратурою по боротьбі з економічними злочинами та корупцією.

В результаті так званого "Ібіцагейту" Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку з посад віце-канцлера Австрії та голови FPÖ. Відразу склав депутатський мандат і Йоганн Гуденус.

Через політичну кризу в країні також розпалася коаліція, федеральний уряд на чолі з Себастіаном Курцем був відправлений у відставку, а в країні оголосили нові парламентські вибори. Очікується, що вони пройдуть 29 вересня.