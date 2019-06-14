Ібіцагейт: в Австрії почали розслідування проти Штрахе

Ібіцагейт: в Австрії почали розслідування проти Штрахе

Укрінформ
Центральна прокуратура Австрії по боротьбі з економічними злочинами та корупцією (WKStA) розпочала розслідування стосовно вже колишнього віце-канцлера та екс-голови правопопулістської "Австрійської партії свободи" (FPÖ) Гайнца-Крістіана Штрахе.

Справа порушена в рамках розслідування можливого нелегального фінансування FPÖ з огляду на відповідні висловлювання Штрахе, зафіксовані на відзнятих на Ібіці відеозаписах у 2017 році, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з впливовим австрійським виданням Profil, яке у своєму повідомленні посилалося на джерела, Штрахе підозрюється у злочинному зловживанні довірою (Untreue). По цій же справі також проходить вже колишній очільник парламентської фракції FPÖ Йоганн Гуденус, який був присутній на зустрічі на Ібіці, а також депутат Нацради від FPÖ Маркус Чанк.

"Австрійське агентство преси" (АРА) пізніше отримало офіційне підтвердження від WKStA щодо розслідування проти екс-віце-канцлера, як і проти Гуденуса та Чанка.

Австрійські ЗМІ нагадують, що на приховано знятому відео з Ібіци, Штрахе та Гуденус розповідають "племінниці російського олігарха" про нелегальну схему фінансування FPÖ в обхід Рахункової палати — через різні некомерційні спілки, які пов’язані з партією. Як пізніше виявили журналісти, подібних некомерційних організацій в оточенні правопопулістської та проросійської партії нараховується щонайменше п’ять – три з них в минулих роках отримали понад 600 тис. євро пожертвувань. Серед керівництва деяких таких некомерційних спілок стояв Маркус Чанк, який після виборів 2017 р. став депутатом.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 червня Національна рада Австрії позбавила М.Чанка депутатського імунітету з огляду на розслідування проти нього Центральною прокуратурою по боротьбі з економічними злочинами та корупцією.

В результаті так званого "Ібіцагейту" Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку з посад віце-канцлера Австрії та голови FPÖ. Відразу склав депутатський мандат і Йоганн Гуденус.

Через політичну кризу в країні також розпалася коаліція, федеральний уряд на чолі з Себастіаном Курцем був відправлений у відставку, а в країні оголосили нові парламентські вибори. Очікується, що вони пройдуть 29 вересня.

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