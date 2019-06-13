Парламент Австрії позбавив імунітету депутата, причетного до "Ібіцагейту"
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідний запит був направлений до парламенту Центральною прокуратурою по боротьбі з економічними злочинами та корупцією (WKStA).
За зняття імунітету з Маркуса Чанка депутати проголосували одностайно.
Прокуратура зацікавилася цим політиком після оприлюднення у травні німецькими ЗМІ відео, яке було таємно записане на Ібіці у липні 2017р. під час зустрічі голови FPÖ Гайнц-Крістіана Штрахе з "племінницею російського олігарха". На відеозаписах Штрахе, разом із своєю "правою рукою" Йоганном Гуденусом, обговорює з нібито росіянкою фінансування партії в обмін на різні преференції після приходу до влади. При цьому, він вказує на те, що гроші можна направляти в обхід Рахункової палати через наближений до FPÖ благодійний фонд.
Як з’ясували журналісти, саме Маркус Чанк до приходу в парламент у восени 2017року був причетним до керівництва низкою наближених до FPÖ благодійних фондів, які отримували багатотисячні пожертвування.
Наразі прокуратура розслідує справу щодо можливого нелегального фінансування FPÖ, у якій і проходить Чанк. Сам депутат запевняє у своєї невинуватості і підтримував зняття з себе депутатського імунітету.
Як повідомляв Укрінформу, в результаті "Ібіцагейту" Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку з посад віце-канцлера Австрії та голови FPÖ. Склав депутатський мандат і Йоганн Гуденус.
Через політичну кризу в Австрії також розпалася коаліція, федеральний уряд на чолі з Себастіаном Курцем був відправлений у відставку, а у країні оголосили нові парламентські вибори. Очікується, що вони пройдуть 29 вересня.