Парламент Австрії позбавив імунітету депутата, причетного до "Ібіцагейту"

Національна рада Австрії у четвер надала дозвіл на офіційне переслідування депутата від правопопулістської та проросійської "Австрійської партії свободи" (FPÖ) Маркуса Чанка, що стало наслідком розслідування так званого "Ібіцагейту".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідний запит був направлений до парламенту Центральною прокуратурою по боротьбі з економічними злочинами та корупцією (WKStA).

За зняття імунітету з Маркуса Чанка депутати проголосували одностайно.

Прокуратура зацікавилася цим політиком після оприлюднення у травні німецькими ЗМІ відео, яке було таємно записане на Ібіці у липні 2017р. під час зустрічі голови FPÖ Гайнц-Крістіана Штрахе з "племінницею російського олігарха". На відеозаписах Штрахе, разом із своєю "правою рукою" Йоганном Гуденусом, обговорює з нібито росіянкою фінансування партії в обмін на різні преференції після приходу до влади. При цьому, він вказує на те, що гроші можна направляти в обхід Рахункової палати через наближений до FPÖ благодійний фонд.

Як з’ясували журналісти, саме Маркус Чанк до приходу в парламент у восени 2017року був причетним до керівництва низкою наближених до FPÖ благодійних фондів, які отримували багатотисячні пожертвування.

Читайте також: Нижня палата парламенту Австрії підтримала дострокові вибори

Наразі прокуратура розслідує справу щодо можливого нелегального фінансування FPÖ, у якій і проходить Чанк. Сам депутат запевняє у своєї невинуватості і підтримував зняття з себе депутатського імунітету.

Як повідомляв Укрінформу, в результаті "Ібіцагейту" Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку з посад віце-канцлера Австрії та голови FPÖ. Склав депутатський мандат і Йоганн Гуденус.

Через політичну кризу в Австрії також розпалася коаліція, федеральний уряд на чолі з Себастіаном Курцем був відправлений у відставку, а у країні оголосили нові парламентські вибори. Очікується, що вони пройдуть 29 вересня.