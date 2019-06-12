Нижня палата парламенту Австрії підтримала дострокові вибори

Національна рада (нижня палата парламенту) Австрії на засіданні у середу проголосувала за дострокове припинення нинішнього 26 законодавчого періоду і, відповідно, проведення дострокових виборів.

Таким чином, австрійці менш, ніж за два роки після виборів у жовтні 2017 року, знову підуть на виборчі дільниці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Закон про розпуск Національної ради вступає в силу 3 липня. За нього проголосували усі парламентські фракції, за винятком невеличкої партії Liste JETZT.

Проте, точна дата нових парламентських виборів досі залишається невизначеною. Усі парламентські сили погоджуються з тим, що вони мають пройти у вересні. Найбільш ймовірна дата, яку і запропонував конституційний комітет Нацради – 29 вересня.

Затвердження дати має відбутися вже після 3 липня під час засідання перехідного федерального уряду, у повній згоді із головним комітетом Нацради.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня німецькі ЗМІ опублікували відеозаписи, таємно зроблені під час зустрічі очільника FPÖ (у подальшому - віце-канцлер) Гайнца-Крістіана Штрахе та його помічника (у подальшому - очільник парламентської фракції FPÖ) Йоганна Гуденуса з, як вважалося, "племінницею російського олігарха" на Ібіці у липні 2017 року. Австрійські політики, зокрема, обговорювали з багатою росіянкою фінансування партії в обмін на різні преференції після приходу до влади.

В результаті спровокованої публікацією відео політичної кризи в країні розпалася коаліція, федеральний уряд на чолі з Себастіаном Курцем був відправлений у відставку і в країні повідомили про проведення нових парламентських виборів.

3 червня президент Австрії Александер Ван дер Беллен привів до присяги новий федеральний уряд, який працюватиме до проведення дострокових виборів у вересні.