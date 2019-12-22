За прикордонний контроль Австрія вже заплатила €300 мільйонів

Австрія витратила понад 300 млн євро на здійснення запровадженого у 2015 році контролю на кордоні з деякими країнами.

Про це повідомляє АРА.

"За словами міністра внутрішніх справ Вольфганга Пешорна, який відповів на запит Соціал-демократичної партії, витрати МВС до весни 2020 року перевищать 130 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що раніше у міністерстві оборони Австрії заявили, що з 2015-го до червня 2019 року витрати федеральної армії на забезпечення контролю на кордоні становили 169 млн євро.

З вересня минулого року на кордоні Австрії було виявлено близько 1 тис. біженців.

Як повідомлялося, уряд Австрії, реагуючи на наплив до Європи біженців з Близького Сходу у 2015 році, запровадив контроль на кордоні. Зараз він здійснюється на кордоні зі Словенією та Угорщиною.

Раніше в Єврокомісії закликали до скасування контролю на кордонах між державами ЄС, оскільки це суперечить Шенгенській угоді.