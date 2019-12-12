Євросоюз дасть €150 мільйонів для подолання міграції з Африки

Європейський Союз з використанням так званого механізму «Північноафриканського вікна» - надзвичайного трастового фонду для Африки, ухвалив новий пакет допомоги для підтримки Марокко у боротьбі проти контрабанди людьми та для подолання незаконної міграції.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Комісії.

"Завдяки цьому новому пакету ми можемо зміцнити наше партнерство з Марокко та надалі зменшувати потік незаконних мігрантів на шляхах Західного Середземномор’я, упереджуючи ризик для життя людей", - зазначив з цього приводу Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгелі.

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За його словами, новий пакет доводить зобов’язання ЄС за програмою «Північноафриканського вікна» до 807 мільйонів євро, які спрямовуються на чисельні потреби цього регіону.