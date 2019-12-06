ООН отримає більше мільярда доларів на допомогу біженцям

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) отримає від країн-партнерів $1,2 млрд на свою роботу.

Про це було оголошено під час донорської конференції, що завершилася у середу в Женеві, повідомляє прес-служба УВКБ ООН.

“На щорічній конференції в Женеві держави-донори пообіцяли виділити УВКБ ООН $1,2 млрд для надання гуманітарної допомоги та захисту прав десятків мільйонів примусово переміщених людей й осіб без громадянства у 2020 році та надалі”, - зазначили у відомстві.

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Обіцянка включає термінові $884 млн, які дозволять надати біженцям та внутрішньопереміщеним особам притулок, харчування, питну воду, засоби гігієни, освіту та юридичний захист, а також допомогти особам без громадянства отримати його.

“Додаткові 310 млн дол мають бути виділені на багаторічні програми, що свідчить про довіру до організації та дозволить УВКБ ООН бути більш ефективною у довготерміновому плануванні”, - зауважили у прес-службі.

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Утім, виділені кошти забезпечать усього 9% із приблизних $8,7 млрд потреб агентства наступного року.

“Розрив між потребами та наявним фінансуванням продовжує зростати. Численні конфлікти залишаються невирішеними, все більше людей виривають із домівок, що частково спричинено змінами клімату, бідністю та нерівністю”, - підсумували у міжнародній організації.