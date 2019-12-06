ЄС виділив майже 300 млн Йорданії та Лівану для облаштування біженців з Сирії

ЄС виділив майже 300 млн Йорданії та Лівану для облаштування біженців з Сирії

Укрінформ
Європейський Союз оголосив про рішення виділити Йорданії і Лівану допомогу у сумі 297 мільйонів євро, які будуть спрямовані на конкретні дії з підтримки біженців та місцевих громад, які перебувають під тиском у зв’язку із кризою в Сирії.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

"Щойно ухвалений пакет допомоги надасть додаткову підтримку біженцям та спільнотам, які їх приймають у забезпеченні базовими засобами для життя, соціальним захистом, доступними та якісними медичними послугами, а також системами водопостачання та каналізаційною інфраструктурою. У цьому зв’язку діяльність Трастового фонду ЄС дозволяє надавати життєво необхідну допомогу біженцям, які рятуються від війни у Сирії", - зазначив з цього приводу Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.

Читайте також: У ЄС вперше застосували новий механізм розподілу біженців

Як йдеться у повідомленні, до складу виконавчої ради Трастового фонду ЄС з реагування на кризу у Сирії, який був заснований ще у 2014 році, входять представники Єврокомісії, країн-членів ЄС та Туреччини.

З урахуванням оголошеного сьогодні пакету допомоги загальна сума допомоги Трастового фонду ЄС на адресу сирійських біженців та приймаючих їх держав склала 1,8 мільярда євро.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-