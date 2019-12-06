ЄС виділив майже 300 млн Йорданії та Лівану для облаштування біженців з Сирії

Європейський Союз оголосив про рішення виділити Йорданії і Лівану допомогу у сумі 297 мільйонів євро, які будуть спрямовані на конкретні дії з підтримки біженців та місцевих громад, які перебувають під тиском у зв’язку із кризою в Сирії.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

"Щойно ухвалений пакет допомоги надасть додаткову підтримку біженцям та спільнотам, які їх приймають у забезпеченні базовими засобами для життя, соціальним захистом, доступними та якісними медичними послугами, а також системами водопостачання та каналізаційною інфраструктурою. У цьому зв’язку діяльність Трастового фонду ЄС дозволяє надавати життєво необхідну допомогу біженцям, які рятуються від війни у Сирії", - зазначив з цього приводу Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.

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Як йдеться у повідомленні, до складу виконавчої ради Трастового фонду ЄС з реагування на кризу у Сирії, який був заснований ще у 2014 році, входять представники Єврокомісії, країн-членів ЄС та Туреччини.

З урахуванням оголошеного сьогодні пакету допомоги загальна сума допомоги Трастового фонду ЄС на адресу сирійських біженців та приймаючих їх держав склала 1,8 мільярда євро.