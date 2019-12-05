Біля узбережжя Мавританії потонули майже 60 мігрантів

У середу в Атлантичному океані недалеко від західно-африканської країни Мавританія затонув човен із біженцями.

Внаслідок інциденту загинули 58 осіб, серед жертв є жінки та діти, повідомляє Aljazeera.

Уточнюється, що ще 83 мігранти попливли на берег. Також наголошується, що в Мавританію пливли не менше 150 осіб, які вирішили виїхати з Гамбії 27 листопада. Причиною аварії стало те, що в човні закінчилося паливо.

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Пригода сталася недалеко від міста Нуадибу.

Нагадаємо: упродовж 2014-2018 роки в Європі зафіксували прибуття понад 35 тисяч громадян Гамбії.