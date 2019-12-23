ЄС збільшить кількість прикордонників майже на 10 тисяч

Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex до 2027 року збільшить кількість прикордонників майже на 10 тисяч.

Про це в інтерв’ю РАР заявив директор Frontex Фабріс Леггері, інформує Wnp.pl.

“До 2027 року прикордонна служба Frontex збільшиться на 10 тисяч осіб, з яких 3 тисячі – це будуть контрактні функціонери, які носитимуть спеціальну форму ЄС. Частина нових функціонерів носитиме зброю”, - заявив Леггері.

Він зазначив, що нові прикордонники ЄС працюватимуть не на короткострокових контрактах до півроку, як зараз, а на довгострокових – до 2-4 років.

Директор Frontex підкреслив, що значне збільшення кількості прикордонників викликане вибухом міграційної кризи в 2015 році і зараз ЄС не хоче, аби ситуація повторилася.

У 2020 році, зауважив Леггері, бюджет Frontex становитиме 440 млн євро, що на 100 млн євро більше, ніж в цьому році. Упродовж останніх чотирьох років бюджет агенції зріс учетверо, додав він. Водночас, в 2021 Єврокомісія планує виділити Frontex 1 млрд євро, а до 2027 року ця сума має зрости до 2 млрд євро.