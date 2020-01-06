Новий уряд Австрії складе присягу 7 січня

Призначення нових членів уряду та приведення їх до присяги федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом відбудеться у вівторок, 7 січня.

Про це заявили в канцелярії президента Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральний президент Александр Ван дер Беллен призначить та приведе до присяги новий федеральний уряд та нових держсекретарів в канцелярії президента у вівторок, 7 січня 2020 року, об 11:00", - йдеться у повідомленні для преси.

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Раніше 4 січня пройшов позачерговий з’їзд партії "Зелені", делегати якого абсолютною більшістю голосів підтримали коаліційний пакт з консервативною "Австрійською народною партією" (ÖVP): за спільний коаліційний уряд з партією Курца висловилося понад 90% учасників федерального з’їзду "Зелених".

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Напередодні, 3 січня, коаліційний пакт, який налічує понад 300 сторінок та визначає політику нового уряду в усіх сферах, було схвалено і під час засідання керівництва ÖVP.

Як повідомляв Укрінформ, правоцентристська Австрійська народна партія (ÖVP) на чолі з Себастіаном Курцем та лівоцентристська партія "Зелені" на чолі з Вернером Коглером 2 січня завершили переговори щодо формування урядової коаліції за результатами дострокових виборів до Національної ради (нижня палата парламенту) 29 вересня 2019 року.

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Згідно з результатами коаліційних переговорів, ÖVP, яка на виборах до Національної ради отримала 37,46% голосів виборців (71 мандат у 183-місній Нацраді), буде представлена в коаліційному федеральному уряді 11 особами - федеральним канцлером Курцем та 10 міністрами.

"Зелені", які на парламентських виборах набрали 13,9% (26 мандатів) делегують 4 членів уряду (включаючи віцеканцлера Вернера Коглера).

Крім того, обидві партії номінують в уряд по одному державному секретарю.