Радбез ООН обговорив ситуацію в Сирії за зачиненими дверима

Рада Безпеки ООН обговорила гуманітарну ситуацію, що склалася в провінції Ідліб на півночі Сирії внаслідок наступу армії Асада за підтримки російських військових.

Засідання Радбезу відбулося за зачиненими дверима, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«З 12 грудня південні райони Ідлібу залишили майже 300 тисяч осіб. З них щонайменше 175 тисяч - діти», - розповів журналістам заступник речника ООН Фархан Хак.

За його словами, місто Мааррет-ен-Нууман та прилеглі райони «майже повністю спорожніли, люди цілими родинами тікають на північ».

З квітня до початку грудня минулого року з півдня Ідлібу вимушено переселилися 400 тисяч осіб, додав Хак. За цей період Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало понад 1330 жертв серед цивільного населення.

Зимові умови погіршують жахливу гуманітарну ситуацію, адже ночами температура наближається до мінусової. Люди змушені жити у напівзруйнованих будівлях, наметах, просто неба, констатував представник ООН.

Читайте також: ООН відправила у Сирію гуманітарний караван

Хак також повідомив, що гуманітарні служби надають продовольчу та грошову допомогу більш як 180 тис. новоприбулих біженців. Окрім того, підготовлено п’ятиденні пайки для понад пів мільйона людей.

Як повідомляв Укрінформ, гуманітарна ситуація ускладнюється через позицію Росії та Китаю, які 20 грудня наклали вето на проєкт резолюції Радбезу ООН щодо постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.