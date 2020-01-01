ООН відправила у Сирію гуманітарний караван

53 вантажівки з гуманітарною допомогою Організації Об'єднаних Націй перетнули турецько-сирійський кордон.

Про це повідомляє Анадолу.

«П'ятдесят три вантажівки з гуманітарною допомогою ООН пройшли через КПП «Джилвегезю» на турецько-сирійському кордоні в Ідліб. Фури з предметами першої потреби прибули в район Рейханли турецької провінції Хатай, звідки виїхали на північний захід Сирії», - йдеться в повідомленні.

Указується, що гуманітарна допомога буде розподілена між нужденними в Ідлібі та його околицях.

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Як повідомлялося, Євросоюз закликав режим Асада в Сирії припинити ескалацію насильства на північному заході цієї країни та зазначив, що внаслідок наступу урядових військ і їхніх союзників у провінції Ідліб з лютого 2019 року понад 800 тисяч сирійців перетворилися на біженців.