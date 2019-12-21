Росія в ООН заблокувала гуманітарну допомогу Сирії

Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачає постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Резолюція, підготовлена Німеччиною, Бельгією та Кувейтом, дала б змогу здійснювати транскордонні постачання гуманітарної допомоги протягом наступного року з двох пунктів у Туреччині та одного - в Іраку.

Росія, яка підтримує режим Башара Асада, заблокувала цю пропозицію разом із Китаєм.

«Я шокована і глибоко розчарована результатами сьогоднішнього засідання», - заявила журналістам після засідання Радбезу постійний представник США при ООН Келлі Крафт.

Вона назвала позицію Росії та Китаю «бездумною, безвідповідальною і жорстокою». Та при цьому додала, що «немає адміністрації, сильнішої за адміністрацію Трампа, яка завжди допомагатиме людям у Сирії, доки вони цього потребуватимуть».

За словами Крафт, Радбез продовжить до 10 січня роботу над розв’язанням гуманітарної кризи в Сирії.

Читайте також: Турецькі командос знайшли ще один таємний тунель у Сирії

Раніше помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер заявила, що без транскордонної гуманітарної операції мільйони сирійців залишаться без допомоги.

«Це зумовить різке зростання голоду та хвороб, що призведе до загибелі, страждань і міграції – у тому числі за кордон – людей, які вже пережили неймовірну трагедію через конфлікт, що триває майже дев’ять років».