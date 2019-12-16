Турецькі командос знайшли ще один таємний тунель у Сирії

Турецький спецназ виявив ще один таємний тунель, що використовувався підрозділами Робітничої партії Курдистану (PKK) та курдськими загонами народної самооборони (YPG) в районі сирійського міста Расулайн.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

"Наші командос, які продовжують пошукову та розвідувальну діяльність у Расулайні, виявили новий тунель, що належить терористичній організації PKK/YPG", - йдеться у повідомленні.

Расулайн був звільнений від терористів в результаті операції ЗС Туреччини "Джерело миру" на півночі Сирії. На територіях, які контролюють турецькі військові, вже знаходили таємні тунелі, які використовувалися бойовиками в якості укриттів та складів.

Кілька років тому підземний тунель, проритий бойовиками Робочої партії Курдистану у напрямі кордону із Сирією, було знайдено на території Туреччини, в провінції Мардин.

Фото: @tcsavunma