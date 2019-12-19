Армія Асада і Росія почали масовані авіаудари в Ідлібі — ЗМІ

Цього тижня російські та сирійські військові сили розпочали найбільший з початку місяця авіарейд над північно-західним регіоном Сирії.

Про це повідомляє Al Masdar News.

"Під керівництвом російської повітряної ескадри з аеропорту "Хмеймім" в Латакії за останні 72 години військово-повітряні сили двох країн здійснили понад 140 авіаударів, ключовою ціллю цієї атаки була південна сільська місцевість Ідліба", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російські та сирійські військові сили 18 грудня ввечері розпочали безперервні авіаудари по південному Ідлібу.

Удари були зафіксовані по ключовому місту Маарат аль-Нуман, що є наступною головною ціллю армії Асада в Ідлібі.

Протягом останніх трьох днів Сирійська арабська армія нарощувала свої сили по південній та південно-східній осях Ідлібу, повідомляючи про декілька танків, які прибувають на допомогу.

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Як повідомляв Укрінформ, наступна чотиристороння зустріч на рівні лідерів Туреччини, Франції, Німеччини та Великобританії щодо Сирії відбудеться в лютому в Стамбулі.