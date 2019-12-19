Армія Асада і Росія почали масовані авіаудари в Ідлібі — ЗМІ
Про це повідомляє Al Masdar News.
"Під керівництвом російської повітряної ескадри з аеропорту "Хмеймім" в Латакії за останні 72 години військово-повітряні сили двох країн здійснили понад 140 авіаударів, ключовою ціллю цієї атаки була південна сільська місцевість Ідліба", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, російські та сирійські військові сили 18 грудня ввечері розпочали безперервні авіаудари по південному Ідлібу.
Удари були зафіксовані по ключовому місту Маарат аль-Нуман, що є наступною головною ціллю армії Асада в Ідлібі.
Протягом останніх трьох днів Сирійська арабська армія нарощувала свої сили по південній та південно-східній осях Ідлібу, повідомляючи про декілька танків, які прибувають на допомогу.
Як повідомляв Укрінформ, наступна чотиристороння зустріч на рівні лідерів Туреччини, Франції, Німеччини та Великобританії щодо Сирії відбудеться в лютому в Стамбулі.