Наступ режиму Асада призвів до появи 800 тисяч біженців – ЄС

Євросоюз закликав урядовий режим у Сирії припинити ескалацію насильства на північному заході цієї країни та зазначив, що внаслідок наступу урядових військ та їх союзників в провінції Ідліб з лютого 2019 року понад 800 тисяч сирійців перетворилися на біженців.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена у неділю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Ескалація насильства на північному сході Сирії, яку проводить сирійський режим та його союзники, має бути зупинена. Нещодавній наступ включав невибіркові авіаційні удари та артилерійські обстріли по цивільному населенню та по шляхах його втечі. Це вже призвело до незчисленних жертв серед цивільного населення, до поранень та примусового переміщення ще 80 тисяч людей. Це довело кількість біженців у Сирії у період з лютого цього року до 800 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

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ЄС наголошує, що всі сторони мають обов’язок щодо захисту цивільного населення. Сирійський режим та його союзники мають припинити невибіркові військові атаки та поважати міжнародне гуманітарне право, гарантувати швидкий, безпечний та безперешкодний допуск гуманітарних організацій, у тому числі через кордон. Речник ЄС констатує – три мільйони цивільних людей проживають в сирійській провінції Ідліб, і всі вони мають бути захищеними.

"Присутність в провінції Ідліб терористичних груп, що визнані такими з боку ООН, є предметом занепокоєння для всіх. Боротьба з цими групами, за підтримки ООН, не дозволяє підрив міжнародного гуманітарного права або обстрілів цивільного населення. Робота у напрямку політичного врегулювання між режимом та опозицією у відповідності до Резолюції РБ ООН 2254 залишатиметься пріоритетом для ЄС. Продовження ворожнечі в Ідліб несе з собою ризики для пошуку таких рішень шляхом переговорів та для роботи Конституційного Комітету, яка щойно почалася", - йдеться у заяві речника ЄС.

Як відомо, Конституційний комітет Сирії складається з представників уряду, опозиції та громадянського суспільства країни. Цей орган розпочав роботу у жовтні поточного року в Женевській штаб-квартирі ООН. Його головним призначенням є підготовка конституційної реформи з наступним проведенням виборів у Сирії.

Російська Федерація розпочала пряму військову інтервенцію в Сирії з метою підтримки режиму Башара Асада у вересні 2015 року. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, лише з квітня поточного року в результаті ударів сирійської та російської авіації в країні загинули більше 1000 цивільних людей.

Фото: FNA