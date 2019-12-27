Трамп закликав Росію та її союзників не вбивати мирних сирійців

Трамп закликав Росію та її союзників не вбивати мирних сирійців

Укрінформ
Президент США звернувся із закликом до Росії, Сирії та Ірану не вбивати цивільне населення в провінції Ідліб.

Відповідне звернення Дональд Трамп розмістив у Facebook.

«Росія, Сирія та Іран убивають або збираються вбити тисячі невинних мирних мешканців провінції Ідліб. Не робіть цього!» - написав президент США.

При цьому він висловив переконання, що «Туреччина наполегливо працює, аби зупинити цю бійню».

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Як повідомляв Укрінформ, військові літаки Сирії та РФ завдали понад 140 авіаударів по південних районах провінції Ідліб. Увечері 19 грудня сирійська армія розпочала другу фазу наступу в цьому регіоні.

20 грудня Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачав надання гуманітарної допомоги внутрішнім переселенцям у Сирії.

Фото: The White House

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