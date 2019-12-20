Армія Асада почала другу фазу наступу на Ідліб – ЗМІ

Сирійська арабська армія розпочала другу фазу свого наступу на Ідліб увечері 19 грудня.

Про це повідомляє Al Masdar News.

«Під керівництвом 25-х сил спеціальних місій (раніше "Сили Тигра") сирійська армія розпочала штурм оборонних сил повстанців-джихадистів в напрямку Умм Аль-Джаліль на південному сході Ідлібу. Наразі сирійська арабська армія не зафіксувала жодних успіхів; однак, між сирійською армією та повстанцями-джихадистами продовжуються жорстокі сутички», - йдеться у повідомленні.

На початку цього тижня сирійська арабська армія направила велику кількість підкріплень із 7-ї дивізії та 25-х сил спеціальних місій на південний схід Ідлібу.

Вони в поєднанні зі збільшенням авіаударів сирійських і російських повітряних сил ще більше підтвердили те, що військові готуються розпочати цю довгоочікувану операцію.

За даними військового джерела поблизу передової, основною метою цієї операції є захоплення решти міст і сіл на південь від Мааарат Аль-Нумана.

Зробивши це, сирійська армія отримає контроль над значною частиною стратегічного шосе Хама-Ідліб та важливої частини регіону Джабал Аль-Завія.

Як повідомлялося раніше, цього тижня російські та сирійські військові сили розпочали найбільший з початку місяця авіарейд над північно-західним регіоном Сирії.

Під керівництвом російської повітряної ескадри з аеропорту "Хмеймім" в Латакії за останні 72 години військово-повітряні сили двох країн здійснили понад 140 авіаударів, ключовою ціллю цієї атаки була південна сільська місцевість Ідліба.

Фото: FNA