Наступ сирійсько-російських військ в Ідлібі: за десять днів вже загинули 86 цивільних

Упродовж 10 днів від початку наступу сирійсько-російських сил у провінції Ідліб убито 86 цивільних.

Про це повідомляє Сирійська мережа з прав людини (SNHR).

«SNHR зафіксувала загибель 86 цивільних, у тому числі 21 дитини та 18 жінок, в результаті дій сирійсько-російського військового альянсу в провінції Ідліб від початку інтенсивної воєнної кампанії на цій території у період з 15 по 25 грудня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

За даними SNHR, в результаті дій сирійських підрозділів загинули 42 цивільні особи, з них 10 дітей та 11 жінок, російських підрозділів - 44 цивільні особи, у тому числі 11 дітей та 7 жінок.

Як повідомлялося, 19 грудня армія Сирії розпочала другу фазу наступу на північному заході країни.