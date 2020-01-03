Берлін консультується із союзниками щодо ескалації в Перській затоці - Маас

Німеччина проводить консультації із союзниками по НАТО Францією та Великою Британією стосовно різкого загострення ситуації в Перській затоці.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

«Зараз ідеться про те, аби не допустити подальшої ескалації, яка підпалить увесь регіон… Разом із Великою Британією та Францією ми обговорюємо можливості залагодження ситуації», - написав Маас.

„Jetzt geht es darum, zu verhindern, dass eine weitere Eskalation die ganze Region in Brand setzt. Dazu habe ich mit @SecPompeo und @JosepBorrellF gesprochen. Gemeinsam mit 🇬🇧 und 🇫🇷 beraten wir über Möglichkeiten zur Beruhigung der Lage.“ — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 3 січня 2020 р.

Він також повідомив, що мав розмову з верховним представником ЄС у закордонних справах, віцепрезидентом Єврокомісії Жозепом Борреллем і держсекретарем США Майком Помпео.

Останньому Маас, за його словами, чітко сказав, що хоча військова операція США відбулася після низки небезпечних провокацій з боку Ірану, однак вона жодним чином не сприяла зменшенню напруженості.

Німецький дипломат мав на увазі операцію США, в результаті якої 3 січня в аеропорту Багдада було знищено командувача спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані.

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Раніше у п’ятницю речниця уряду ФРН Ульріке Деммер озвучила заклик Берліна до «розсудливості та стриманості», зауваживши, що ескалація в регіоні шкодить загальній справі боротьби з ІДІЛ.