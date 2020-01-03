Сулеймані усунули, щоб запобігти неминучому нападу на громадян США - Помпео

Американський авіаудар, унаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані, мав на меті запобігти неминучому нападу, що загрожував американським громадянам на Близькому Сході.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє New York Post.

"Десятки, якщо не сотні життів громадян США були під загрозою неминучих нападів, до підготовки яких був причетний генерал Касем Сулеймані", - заявив Помпео.

За його словами, США здійснили оцінку загрози на основі розвідданих, щоб виправдати ракетний удар, унаслідок якого загинув високопоставлений іранський командир, який "активно працював" над неминучим нападом в регіоні.

Держсекретар не розкрив деталей "неминучих нападів", але сказав, що адміністрація Трампа "зробить усе можливе", щоб незабаром оприлюднити інформацію розвідки.

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Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеропорту в Багдаді. Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей авіаудар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на “жорстоку помсту”.