Берлін застеріг від посилення ескалації в Іраку

Німеччина застерігає від подальшої ескалації в Іраку, а дії США в Багдаді називає реакцією на військові провокації Ірану.

Про це на брифінгу в Берліні заявила речниця уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Американський підхід - це реакція на цілу низку провокацій, відповідальність за які несе Іран», - заявила Деммер, нагадавши про напад на танкери в Перській затоці і на саудівські нафтопереробні заводи.

Водночас вона наголосила на тому, що уряд ФРН закликав усі сторони до розсудливості та стриманості після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді.

За словами речниці німецького уряду, важливо запобігти втягуванню Ірану в конфлікт, тому що боротьба з ІДІЛ ще не завершена, а в здоланні терористів зацікавлені всі.

Деммер додала, що у Берліні з великим занепокоєнням спостерігають за активністю Ірану в регіоні.

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Як повідомлялось, 3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля в аеропорту Багдада загинули командувач спецпідрозділу «Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс.