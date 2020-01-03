Американське посольство США в Іраку закликає своїх громадян негайно залишити країну через напружену ситуацію в регіоні.

Про це йдеться у пресрелізі дипмісії.

“У зв'язку з підвищеною напругою в Іраку й регіоні, посольство США закликає американських громадян негайно залишити Ірак”, - повідомили у посольстві.

У дипмісії додали, що краще за все залишати країну через аеропорти.

Посольство також наголошує, що через напади озброєних людей, які підтримуються Іраном, на будівлю дипломатичної установи США в Іраку, припиняється надання консульської допомоги, а громадянам США краще не наближатися до самої будівлі посольства.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці 3 січня командувач спецсил “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті ракетним ударом у районі аеропорту Багдада. Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ на цей удар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на “жорстоку помсту”.

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.