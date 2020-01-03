Євросоюз висловив занепокоєння ситуацією в Іраку

Європейський Союз висловив занепокоєння ситуацією в Іраку та визнав небезпеку поширення насильства на весь регіон у зв'язку з вбивствоміранського генерала Сулеймані в результаті авіаційного удару США.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Шарля Мішеля, яку оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Цикл насильства, провокацій та помсти, який ми бачили в Іраку протягом кількох минулих тижнів, має бути зупинений. Подальша ескалація має бути упереджена за будь-яку ціну. Ірак залишається дуже вразливою країно. Надто багато зброї та забагато ополченців, які уповільнюють процес повернення до нормального повсякденного життя для громадян Іраку. Сплеск насильства несе з собою ризик розповсюдження на весь регіон та підйому темних сил тероризму, які процвітають у часи релігійної та націоналістичної напруги», - наголосив Мішель.

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Як вже повідомляв Укрінформ, Парламент Іраку призначив на суботу, 4 січня, екстрене засідання, щоб обговорити авіаційний удар США у Багдаді, внаслідок якого загинули найвищий військовий командувач Ірану та деякі іракські чиновники. Зокрема, внаслідок ракетного удару США в районі аеропорту Багдаду у ніч проти п’ятниці 3 січня, разом з командувачем спеціальних сил “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касемом Сулеймані загинув заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.