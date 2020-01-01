Білорусь домовилася з РФ про постачання газу на один рік

Постачання газу з Росії до Білорусі та його транзит у році, що настав, залишаться на рівні 2019-го. При цьому сторони узгодили ціну на паливо лише на перші два місяці.

Про це інформує DW.

"Москва і Мінськ в останній день 2019 року, у вівторок, 31 грудня, узгодили продовження постачання газу в Білорусь і його транзиту територією республіки до 2021 року. Відповідна домовленість досягнута на зустрічі глави російської енергетичної компанії "Газпром" Олексія Міллера з послом Білорусі в Росії Володимиром Семашком і білоруським міністром енергетики Віктором Каранкевичем у Москві", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, судячи з підписаних документів, обсяги постачань і транзиту газу збережуться на рівні 2019 року. Сторони також домовилися про ціну на газ для Білорусі на січень і лютий 2020 року.

Читайте також: Нафтогаз уклав новий контракт з Газпромом щодо транзиту газу до Європи

Як повідомлялося, 31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівку протягом найближчих годин завершити переговори з РФ щодо постачань нафти та залучити альтернативні шляхи її надходження.