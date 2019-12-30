Нафтогаз уклав новий контракт з Газпромом щодо транзиту газу до Європи

У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт щодо транзиту газу до Європи.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

"Наша команда захистила національні інтереси України. Це позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку. Україна вкотре довела європейським партнерам, що є надійним партнером, який виконує свої зобов’язання та гарантує енергетичну безпеку в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Контракт було укладено на наступних умовах:

на п’ять років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах;

мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

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За словами Гончарука, цей документ — результат злагодженої роботи нашої команди.

"Окремо хочу подякувати своїм колегам за надзвичайну роботу — Президент України Володимир Зеленський, урядова команда, парламент та НАК Нафтогаз зробили неможливе, щоб цей документ був підписаний. Це черговий складний виклик, з яким ми успішно впорались!", - наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом України та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00.

Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що зафіксовані мінімально гарантовані для транзиту обсяги: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

Також повідомлялося, що представники НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів щодо умов договорів про транзит газу.

Фото: Нафтогаз