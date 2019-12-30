Уряд дозволив Нафтогазу підписати дві угоди з Газпромом

Уряд дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з Газпромом угоду про врегулювання існуючих газових спорів та договір про надання послуги з організації транспортування природного газу.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 30 грудня 2019 р. № 1405-р "Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

Відповідно до документу, уряд надав згоду на вчинення Нафтогазом таких правочинів:

- угода про врегулювання існуючих газових спорів та про основні умови подальших відносин з організації транспортування природного газу з ПАТ “Газпром”;

- договір з Газпромом про надання послуги з організації транспортування природного газу територією України у 2020—2024 роках.

Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту обсяги: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

Також повідомлялося, що представники НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів щодо умов договорів про транзит газу.

3 1 січня 2020 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.