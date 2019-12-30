Україна та Газпром уклали мирову щодо штрафу АМКУ на $7,4 мільярда

Україна та російське ПАТ "Газпром" уклали мирову угоду в інвестиційному арбітражі щодо справи про зобов'язання Газпрому сплатити майже 7,4 млрд доларів за штрафом Антимонопольного комітету України.

Про це написав заступник міністра юстиції України Іван Ліщина у Facebook.

“Україна та Газпром підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію”, - написав Ліщина.

Він зазначив, що підписання угоди відкриває шлях для укладання довготривалих договорів на транспортування газу між Нафтогазом та Газпромом, яких прагнула Україна.

Заступник міністра проілюстрував інформацію сканом частини сторінки угоди з підписами міністра юстиції Дениса Малюськи від України та - заступника голови правління російського ПАТ Олени Бурмістрової від Газпрому.

Як повідомляв Укрінформ, представники НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів про умови договорів про транзит газу. При цьому виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко наголошував, що факт переговорів не означає поступки зі сторони України. Він повідомив, що обидві сторони підготували свій проєкт домовленостей, проте в результаті буде підписано лише один комплект.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії про умови транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України і РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу по території України.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною і Росією планується на п'ять років з можливістю його пролонгації на десять років. Він зазначив, що зафіксовано мінімально гарантовані для транзиту обсяги: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

Раніше Нафтогаз, Укртрансгаз і ПАТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ) підписали угоду про створення спільної робочої групи з п'ятьма провідними європейськими операторами, зацікавленими в підтримці процесу анбандлінгу і подальшій участі в управлінні українською ГТС. До робочої групи входять GRTgaz SA (Франція), NV Nederlandse Gasunie (Нідерланди), Snam SpA (Італія), Eustream as (Словаччина) і Fluxys SA (Бельгія).