Газові переговори РФ та України у Відні завершені — Макогон

Тривалі переговори у Відні про умови договорів про транзит газу завершилися.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

"Сьогодні о 5:28 ранку закінчили практично цілодобовий 4-денний переговорний марафон з Газпромом у Відні", - написав Макогон.

Він також інформував, що летить у Брюссель для підписання міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream.

"Вже лечу в Брюссель для вирішення іншого важливого ​​завдання - своєчасного підписання міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, представники НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів про умови договорів про транзит газу. При цьому виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко наголошував, що факт переговорів не означає поступки зі сторони України. Він повідомив, що обидві сторони підготували свій проект домовленостей, проте в результаті буде підписано лише один комплект.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії про умови транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України і РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу по території України.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною і Росією планується на п'ять років з можливістю його пролонгації на десять років. Він зазначив, що зафіксовано, мінімально гарантовані для транзиту обсяги: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

Раніше Нафтогаз, Укртрансгаз і МГУ підписали угоду про створення спільної робочої групи з п'ятьма провідними європейськими операторами, зацікавленими в підтримці процесу анбандлінга і подальшій участі в управлінні українською ГТС. До робочої групи входять GRTgaz SA (Франція), NV Nederlandse Gasunie (Нідерланди), Snam SpA (Італія), Eustream as (Словаччина) і Fluxys SA (Бельгія).