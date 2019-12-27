Газпром виплатив Україні $2,9 мільярда за рішенням Стокгольмського арбітражу

"Так, Україна отримала 2,918 мільярда доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу! Подробиці згодом..." - написав він.

“Ми підтверджуємо отримання від Газпрому 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року”, - підтвердив Нафтогаз у Facebook.

Також у Нафтогазі привітали “визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 рр. та її намір продовжувати транспортування газу в ЄС територією України”.

Та підкреслили, що сторони продовжують переговори щодо умов подальшої співпраці після завершення чинного контракту 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу в спорі з Газпромом.

Трибунал підтвердив порушення Газпромом зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд дол. За цим рішенням Газпром мав сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.

Першу частину компенсації - 2,1 млрд дол. з присуджених 4,63 млрд дол. Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом у 2014 році. Нафтогаз відобразив цю частину виграшу у звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету у 2018 році.