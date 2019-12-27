Гончарук відмовився коментувати газові перемовини: Дайте нам день-два

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що тему газових перемовин щодо умов транзиту російського газу територією України він поки не коментуватиме, оскільки переговори ще тривають.

Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання Уряду перед тим, як надати можливість журналістам ставити запитання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одразу скажу, що газову тему я зараз не коментуватиму точно, тому що перемовини ще тривають. Я розумію інтерес до цієї теми, але дайте нам якісь день-два", - сказав Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту обсяги: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

Також повідомлялося, що представники НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів щодо умов договорів про транзит газу. При цьому, виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко наголошував, що факт переговорів не означає поступки з боку України. Він повідомив, що обидві сторони підготували свій проект домовленостей, проте у підсумку буде підписано лише один комплект.

За словами менеджера Нафтогазу перемовини можуть бути завершені 27 грудня, але за необхідності будуть продовжені у вихідні.

3 1 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.