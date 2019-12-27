У Єврокомісії підтвердили готовність ГТС України працювати за законами ЄС

У Єврокомісії підтвердили готовність ГТС України працювати за законами ЄС

Укрінформ
Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович підписав листа, що підтверджує готовність українського оператора газотранспортної системи працювати відповідно до законодавства Європейського союзу.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Радий відправити листа, який підтверджує, що недавно створений оператор газотранспортної системи України відділений і налаштований на роботу відповідно до законодавства ЄС. Це необхідно для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну, як було погоджено на тристоронніх переговорах", - повідомив Марош Шефчович.

Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного співтовариства 17 грудня оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ "Оператор ГТС України" як оператора газотранспортної системи.

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З 1 січня 2020 року діяльність з транспортування газу буде відділена від структури НАК "Нафтогаз України". Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом в майбутніх транзитних контрактах.

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