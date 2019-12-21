Шефчович — про газову угоду України та РФ: Це добре збалансований документ

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович привітав укладення угоди між Україною і Росією з транзиту російського газу на європейський ринок через українську ГТС та назвав цей крок «перемогою для всіх».

Відповідну інформацію Марош Шефчович оприлюднив на сторінці у мережі Twitter.

«Прорив на тристоронніх газових переговорах остаточно зроблено. Радий мати підписану та добре збалансовану угоду, яка є важливою для забезпечення безперервного транзиту російського газу в Європу через Україну. Кожен сьогодні є переможцем. #EnergyUnion», - написав Шевчович.

BREAKING #TrilateralGasTalks: Done and dusted🖌 Pleased to have signed the well-balanced agreement that is essential for ensuring an uninterrupted transit of #Russian gas to Europe via #Ukraine. Everyone is a winner today. #EnergyUnion pic.twitter.com/VzPNaQP9dp — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 20 грудня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.