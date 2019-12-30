Україна та Росія продовжують переговори щодо транзиту газу

Українська та російська сторони продовжують переговори щодо фіналізації угод з транзиту газу.

Про це журналістам сказала прес-секретар НАК "Нафтогаз України" Альона Осмоловська.

"Зараз процес на боці Газпрому", - сказала Осмоловська.

Раніше також був скасований брифінг за участі прем'єр-міністра Олексія Гончарука з транзитних питань, який був анонсований близько 19 години.

Як повідомлялося, 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом України та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00.

Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що зафіксовані мінімально гарантовані для транзиту обсяги: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

Також повідомлялося, що представники НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів щодо умов договорів про транзит газу.