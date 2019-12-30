Нафтогаз запустив онлайн марафон про транзит газу — без перерв на вихідні і свята

НАК "Нафтогаз України" запустив онлайн марафон, присвячений питанням транзиту газу після 2020 року.

Про це повідомляється у Facebook НАК "Нафтогаз України".

"Отримати офіційну достовірну інформацію з перших джерел про поточний стан транзиту та дії усіх зацікавлених сторін, без перерви на свята і вихідні, ви матимете можливість у Газовому інформаційному центрі. Заплановані щоденні брифінги за участі керівників Нафтогазу, Оператора газотранспортної системи України, ключових осіб держави, а також українських та іноземних експертів галузі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом України та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00.

Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Читайте також: Уряд дозволив Нафтогазу підписати дві угоди з Газпромом

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що зафіксовані мінімально гарантовані для транзиту обсяги: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

Також повідомлялося, що представники НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів щодо умов договорів про транзит газу.