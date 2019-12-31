Білорусь шукає альтернативні шляхи поставок нафти з РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівку впродовжнайближчих годин завершити переговори з РФ щодо постачання нафти та задіяти альтернативні шляхи її надходження.

Про це повідомляє БелТА.

"Олександр Лукашенко доручив в найближчі години завершити переговори господарюючих суб'єктів Білорусі та Росії й укласти угоди щодо постачання нафти в країну з метою забезпечення безперебійної роботи двох нафтопереробних заводів. Також голова держави доручив забезпечити вже протягом найближчих днів постачання нафти з альтернативних джерел", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, йдеться про постачання нафти залізничним транспортом з портів балтійських країн, а також про задіювання для альтернативних поставок нафтопроводу "Дружба".