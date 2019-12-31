Єврокомісія вітає підписання транзитної угоди між Україною і Росією

«Дуже вдячний за усю важку роботу та зусилля! На основі політичної згоди, яку було досягнуто минулого тижня між Росією, Україною і Європейською Комісією, укладено транзитний контракт між відповідними компаніями, що захищає продовження постачання газу в Європу з 1.01.2020 року, – він зараз підписаний та скріплений печаткою», - йдеться у повідомленні.

Водночас, віцепрезидент Єврокомісії привітав угоду про взаємопоєднання мереж між Україною і Словаччиною.

«Я також вітаю угоду про взаємопоєднання (мереж), яку було досягнуто між Україною і Словаччиною, за що рішуче виступала Єврокомісія. Всі складові для транзиту газу через Український шлях зараз вже на місці. Це чудові новини для енергетичної безпеки Європи!», - додав він в окремому пості у Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, Україна підписала транзитний контракт, який складається з трьох документів: міжоператорська угода між Оператором ГТС України (ОГТСУ) та Газпромом, договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

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Нафтогаз відзначив зацікавленість "Газпрому" у можливості у майбутньому відновити постачання газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хаба NCG.

Питання щодо постачання газу не є частиною пакетних домовленостей. Підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи Нафтогаз проти Російської Федерації щодо захоплених активів групи в АР Крим.