У Нафтогазі розкрили деталі пакету транзитних угод

У Нафтогазі розкрили деталі пакету транзитних угод

Укрінформ
НАК "Нафтогаз", ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром" підписали пакет угод для забезпечення транзиту російського газу на найближчі п’ять років.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

"Сьогодні у Відні представники НАК "Нафтогаз України", Оператора ГТС України та ПАТ "Газпром" підписали угоди, необхідні для продовження транзиту російського газу територією України до 2024 року включно", - йдеться у повідомленні.

До пакета угод входять:

  1. Міжоператорська угода між Оператором ГТС України (ОГТСУ) та Газпромом, яка визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж (interconnection agreement);
  2. Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, у якому зафіксовані умови та обсяги транзиту на найближчі п’ять років;
  3. Мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.
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Всі три угоди підписані на виконання протоколу зустрічі, яка відбулася у Берліні та Мінську 19-20 грудня цього року за участі представників ЄС, України та РФ, а також Нафтогазу, ОГТСУ та "Газпрому".

Угоди, зокрема, передбачають:

  • виплату Газпромом 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу від грудня 2017 та лютого 2018 року. Нафтогаз отримав ці кошти 27 грудня 2019 р.;
  • відкликання всіх арбітражних судових позовів, за якими не прийняті кінцеві рішення;
  • зняття арештів на майно, активи та грошові кошти Газпрому, а також відмова у майбутньому від всіх можливих претензій та позовів за контрактами січня 2009 року;
  • мінімальні обсяги транзиту за роками зафіксовані у наступних розмірах: 2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021 – 2024 роки – по 40 млрд куб. м газу щорічно.
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"Нафтогаз" відзначив зацікавленість "Газпрому" у можливості у майбутньому відновити постачання газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хаба NCG. Питання щодо постачання газу не є частиною пакетних домовленостей.

Підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи Нафтогаз проти Російської Федерації щодо захоплених активів групи в АР Крим.

Як повідомлялося, 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом України та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00.

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