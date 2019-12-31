У Нафтогазі розкрили деталі пакету транзитних угод
Про це журналістам повідомили у пресслужбі Нафтогазу.
"Сьогодні у Відні представники НАК "Нафтогаз України", Оператора ГТС України та ПАТ "Газпром" підписали угоди, необхідні для продовження транзиту російського газу територією України до 2024 року включно", - йдеться у повідомленні.
До пакета угод входять:
- Міжоператорська угода між Оператором ГТС України (ОГТСУ) та Газпромом, яка визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж (interconnection agreement);
- Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, у якому зафіксовані умови та обсяги транзиту на найближчі п’ять років;
- Мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.
Всі три угоди підписані на виконання протоколу зустрічі, яка відбулася у Берліні та Мінську 19-20 грудня цього року за участі представників ЄС, України та РФ, а також Нафтогазу, ОГТСУ та "Газпрому".
Угоди, зокрема, передбачають:
- виплату Газпромом 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу від грудня 2017 та лютого 2018 року. Нафтогаз отримав ці кошти 27 грудня 2019 р.;
- відкликання всіх арбітражних судових позовів, за якими не прийняті кінцеві рішення;
- зняття арештів на майно, активи та грошові кошти Газпрому, а також відмова у майбутньому від всіх можливих претензій та позовів за контрактами січня 2009 року;
- мінімальні обсяги транзиту за роками зафіксовані у наступних розмірах: 2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021 – 2024 роки – по 40 млрд куб. м газу щорічно.
"Нафтогаз" відзначив зацікавленість "Газпрому" у можливості у майбутньому відновити постачання газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хаба NCG. Питання щодо постачання газу не є частиною пакетних домовленостей.
Підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи Нафтогаз проти Російської Федерації щодо захоплених активів групи в АР Крим.
Як повідомлялося, 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом України та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00.