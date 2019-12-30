Зеленський про нову транзитну угоду: Українська ГТС буде завантажена

Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років: упродовж 2020 року буде прокачано 65 млрд кубометрів, а у період з 2021 по 2024 - 40 млрд кубометрів газу щороку.

Про це у Facebook написав президент України Володимир Зеленський.

"Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо щонайменше понад $7 мільярдів. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років. Українська ГТС буде завантажена, а це – енергетична безпека та добробут українців! Мінімально гарантована прокачка – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично ж прокачувати можемо більше", - написав Зеленський.

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За словами голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, усього підписано три контракти:

Міжоператорська угода між ОГТСУ та Газпромом - документ, який визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж. Аналогічні угоди також підписали з Молдовою, Румунією, Польщею, Угорщиною, Словаччиною. Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом. Тут йдеться про умови прокачування газу українською ГТС на певний обсяг протягом наступних п‘яти років. Газпром чи інша компанія можуть прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду чи після нього. Тут йдеться про обсяг, транзит якого готовий забезпечити Нафтогаз. Мирова угода, якою Нафтогаз і Газпром визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року. Газпром 27 грудня перерахував Україні 2,9 млрд дол.

Також, як розповів заступник міністра юстиції Іван Ліщина, Україна та Росія підписали мирову угоду щодо штрафу Антимонопольного комітету України на суму 172 мільярди гривень.

Як повідомляв Укрінформ, представники НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів про умови договорів про транзит газу. При цьому виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко наголошував, що факт переговорів не означає поступки зі сторони України. Він повідомив, що обидві сторони підготували свій проєкт домовленостей, проте в результаті буде підписано лише один комплект.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії про умови транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України і РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу по території України.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною і Росією планується на п'ять років з можливістю його пролонгації на десять років. Він зазначив, що зафіксовано, мінімально гарантовані для транзиту обсяги: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

Раніше Нафтогаз, Укртрансгаз і МГУ підписали угоду про створення спільної робочої групи з п'ятьма провідними європейськими операторами, зацікавленими в підтримці процесу анбандлінга і подальшій участі в управлінні українською ГТС. До робочої групи входять GRTgaz SA (Франція), NV Nederlandse Gasunie (Нідерланди), Snam SpA (Італія), Eustream as (Словаччина) і Fluxys SA (Бельгія).