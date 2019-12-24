Політика Нідерландів щодо Росії стійка і реалістична — глава МЗС Блок

Відносини з Росією залишаються складними протягом останніх п’яти років, і Нідерланди не бачать причин докорінно щось у них змінювати.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок написав у листі до парламенту, в якому йдеться про подальший розвиток відносин з Росією.

“Політика Нідерландів щодо Росії стабільна та реалістична. За потреби із застосуванням тиску та з вибірковою співпрацею в інтересах Нідерландів”, - написав він у Twitter і залишив посилання на розгорнуте повідомлення.

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Зокрема, йдеться про те, що останні роки Росія продовжувала йти шляхом протистояння із західними державами, що призводить до занепокоєння щодо безпеки в багатьох європейських країнах, включно з Нідерландами. Як приклад наводиться спроба кібератаки російських шпигунів на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та історія зі Скрипалями у Британії.

"Ми не можемо бути наївними щодо своєї безпеки, і повинні відстоювати свої цінності. Ось чому ми інвестуємо в оборону Нідерландів, нашу кібербезпеку і реагуємо, коли права людини знаходяться під тиском", - зазначив Блок.

Він також наголосив на важливості розслідування справи МН17. Йдеться про те, що на вимогу Росії українця і важливого фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха, в рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35", було передано Україною Росії. Нідерланди неодноразово просили Росію передати слідству у справі МН17 Цемаха, але безрезультатно.

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Зазначається, що Нідерланди продовжують закликати Росію поважати і дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН № 2166 та у повній мірі співпрацювати зі слідством, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу MH17.

Водночас зазначається, що між Росією та Нідерландами існують економічні, соціальні та культурні зв’язки, і саме тому важливо “тримати канали відкритими”.

“Якщо ми не будемо продовжувати говорити, ми не зможемо відстояти наші інтереси”, - зазначив Блок.

Нагадаємо: пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій в Курську.