Політика Нідерландів щодо Росії стійка і реалістична — глава МЗС Блок
Про це міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок написав у листі до парламенту, в якому йдеться про подальший розвиток відносин з Росією.
“Політика Нідерландів щодо Росії стабільна та реалістична. За потреби із застосуванням тиску та з вибірковою співпрацею в інтересах Нідерландів”, - написав він у Twitter і залишив посилання на розгорнуте повідомлення.
Зокрема, йдеться про те, що останні роки Росія продовжувала йти шляхом протистояння із західними державами, що призводить до занепокоєння щодо безпеки в багатьох європейських країнах, включно з Нідерландами. Як приклад наводиться спроба кібератаки російських шпигунів на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та історія зі Скрипалями у Британії.
"Ми не можемо бути наївними щодо своєї безпеки, і повинні відстоювати свої цінності. Ось чому ми інвестуємо в оборону Нідерландів, нашу кібербезпеку і реагуємо, коли права людини знаходяться під тиском", - зазначив Блок.
Він також наголосив на важливості розслідування справи МН17. Йдеться про те, що на вимогу Росії українця і важливого фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха, в рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35", було передано Україною Росії. Нідерланди неодноразово просили Росію передати слідству у справі МН17 Цемаха, але безрезультатно.
Зазначається, що Нідерланди продовжують закликати Росію поважати і дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН № 2166 та у повній мірі співпрацювати зі слідством, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу MH17.
Водночас зазначається, що між Росією та Нідерландами існують економічні, соціальні та культурні зв’язки, і саме тому важливо “тримати канали відкритими”.
“Якщо ми не будемо продовжувати говорити, ми не зможемо відстояти наші інтереси”, - зазначив Блок.
Нагадаємо: пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій в Курську.