Україна оголосила у розшук фігуранта справи MH17 Цемаха

Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Зазначається, що Цемах розшукується на вимогу Служби безпеки.

Датою зникнення вказане 23 вересня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 7 вересня передала Росії фігуранта справи MH17 Цемаха в рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35".

Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Україна звинуватила його у створенні терористичної групи. Перед обміном його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.