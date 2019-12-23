Трюдо вважає, що вільна торгівля із Китаєм не на часі

Трюдо вважає, що вільна торгівля із Китаєм не на часі

Укрінформ
Канада наразі не вбачає можливостей для укладення угоди про вільну торгівлю із Китаєм.

Про це в інтерв’ю CBC News заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Думаю, нині ми перебуваємо досить далеко від цього (угоди про вільну торгівлю із Китаєм - ред.). Мені здається, Канада може допомогти Китаю зрозуміти та діяти, можливо, більш позитивно, відповідно до заснованого на правилах міжнародного порядку”, - сказав Трюдо.

Однак він наголосив, що Китаю належить ухвалювати власні рішення.

“Поки не знайдеться змоги досягти спільної точки зору, не думаю, що ми дійсно можемо розглядати ліберальнішу торгівлю з Китаєм”, - зазначив прем’єр-міністр.

За словами Трюдо, відносини між Китаєм та Канадою є складними та багатосторонніми, однак їх суттєво ускладнило затримання у Піднебесній канадців.

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“Очевидно відносини із Китаєм є складними та багатосторонніми, як і завжди, але нині центральне місце у них займає факт несправедливого затримання китайцями двох канадці”, - підсумував він.

Як повідомлялося, після затримання минулого року у Канаді фінансового директора Huawei Менг Ванжу, Китай арештував двох канадців: підприємця Майкла Спейвора та колишнього дипломата Майкла Ковріга. Канада вважає їх затримання політично мотивованими й вимагає негайного звільнення своїх громадян. Підтримку Оттаві вже висловили багато країн, серед яких США, Велика Британія, країни ЄС та інші.

Фото: Justin Ttang / The Canadian press

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