Трюдо вважає, що вільна торгівля із Китаєм не на часі

Канада наразі не вбачає можливостей для укладення угоди про вільну торгівлю із Китаєм.

Про це в інтерв’ю CBC News заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Думаю, нині ми перебуваємо досить далеко від цього (угоди про вільну торгівлю із Китаєм - ред.). Мені здається, Канада може допомогти Китаю зрозуміти та діяти, можливо, більш позитивно, відповідно до заснованого на правилах міжнародного порядку”, - сказав Трюдо.

Однак він наголосив, що Китаю належить ухвалювати власні рішення.

“Поки не знайдеться змоги досягти спільної точки зору, не думаю, що ми дійсно можемо розглядати ліберальнішу торгівлю з Китаєм”, - зазначив прем’єр-міністр.

За словами Трюдо, відносини між Китаєм та Канадою є складними та багатосторонніми, однак їх суттєво ускладнило затримання у Піднебесній канадців.

“Очевидно відносини із Китаєм є складними та багатосторонніми, як і завжди, але нині центральне місце у них займає факт несправедливого затримання китайцями двох канадці”, - підсумував він.

Як повідомлялося, після затримання минулого року у Канаді фінансового директора Huawei Менг Ванжу, Китай арештував двох канадців: підприємця Майкла Спейвора та колишнього дипломата Майкла Ковріга. Канада вважає їх затримання політично мотивованими й вимагає негайного звільнення своїх громадян. Підтримку Оттаві вже висловили багато країн, серед яких США, Велика Британія, країни ЄС та інші.

Фото: Justin Ttang / The Canadian press