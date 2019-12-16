Канада щороку нарощуватиме міжнародну допомогу - Трюдо

Протягом наступних десяти років Канада постійно збільшуватиме обсяги своєї міжнародної допомоги.

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру міжнародного розвитку Каріні Гулд.

“Вам належить надавати міжнародну допомогу Канади, яка до 2030 року щороку збільшуватиметься, відображаючи нашу готовність втілювати Цілі сталого розвитку ООН”, - зазначається у документі.

Трюдо також наголосив на важливості дотримання феміністичних принципів у міжнародній допомозі.

“Вам слід впроваджувати феміністичну програму міжнародної допомоги, у тому числі створюючи можливості для жінок у країнах, що розвиваються”, - наголосив глава уряду.

На міжнародну допомогу Канада щороку виділяє близько 0,3% ВВП, тоді як рекомендований ООН показник становить 0,7%.