Канада щороку нарощуватиме міжнародну допомогу - Трюдо
Укрінформ
Протягом наступних десяти років Канада постійно збільшуватиме обсяги своєї міжнародної допомоги.
Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру міжнародного розвитку Каріні Гулд.
“Вам належить надавати міжнародну допомогу Канади, яка до 2030 року щороку збільшуватиметься, відображаючи нашу готовність втілювати Цілі сталого розвитку ООН”, - зазначається у документі.
Трюдо також наголосив на важливості дотримання феміністичних принципів у міжнародній допомозі.
“Вам слід впроваджувати феміністичну програму міжнародної допомоги, у тому числі створюючи можливості для жінок у країнах, що розвиваються”, - наголосив глава уряду.
На міжнародну допомогу Канада щороку виділяє близько 0,3% ВВП, тоді як рекомендований ООН показник становить 0,7%.